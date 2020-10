Social – Wanda Nara fa infuriare i tifosi interisti…

MILANO – Non si sono lasciati affatto bene l’Inter e Mauro Icardi, ceduto a titolo definitivo al Paris Saint-Germain nella scorsa sessione di mercato. E Wanda Nara, moglie-agente dell’attaccante argentino, non risparmia provocazioni nei confronti del club nerazzurro e dei suoi tifosi. Attraverso una storia su Instagram, Wanda ha pubblicato una foto che la ritrae in un abbraccio con Icardi dopo un gol nella stracittadina, accompagnata dalla frase: “Senza il mio amore non c’è derby. Congratulazioni ai miei amici del Milan“. Un gesto che di certo non farà piacere ai sostenitori interisti…