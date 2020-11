MILANO – Dopo aver saltato la partita di lunedì scorso contro la Roma a causa del Covid-19, Gianluigi Donnarumma è tornato in campo oggi nella vittoria alla Dacia Arena di Udine. Tramite un messaggio pubblicato su Twitter, l’estremo difensore rossonero ha voluto ringraziare chi gli ha manifestato il proprio sostegno durante la sua assenza: “Grazie a tutti per il supporto durante la mia guarigione. Ottimo modo per tornare!”.