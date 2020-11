Sky – Problema per Bennacer, spazio a Tonali. Saelemaekers recupera

MILANO – Tramite i microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione in casa rossonera alla vigilia della sfida con la Fiorentina: “Ibrahimovic non c’è, mentre Rafael Leao ha fatto una visita di controllo e potrebbe rientrare la settimana prossima. Bennacer ha avuto un problema muscolare all’adduttore, oggi non si è allenato. Al suo posto, dopo l’ottima gara in Europa League contro il Lille, dovrebbe giocare Tonali. Saelemaekers ha recuperato e domani giocherà dal primo minuto. Al suo fianco, sulla trequarti, spazio a Calhanoglu e Brahim Diaz, alle spalle di Rebic”.