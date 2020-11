Sky – Milan, si ferma Calabria: domani non ci sarà

MILANO – Alla vigilia di Milan-Lille, Davide Calabria, terzino destro rossonero, ha accusato un problema muscolare. Di conseguenza, il classe 1996 non sarà convocato per la sfida contro i francesi e al suo posto giocherà Diogo Dalot, con Theo Hernandez sulla fascia opposta. A riportarlo è Sky Sport, attraverso le parole di Emanuele Baiocchini: “Ci saranno alcuni cambi di formazione e gli undici per la gara di domani dovrebbero essere provati tra poco. Nell’allenamento non è presente Calabria, che ha un problema muscolare e domani non dovrebbe essere convocato”.