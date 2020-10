Simone: “Lautaro e Lukaku come me e Weah. Mi sarebbe piaciuto segnare in un derby, ma…”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Marco Simone, contattato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato del derby fra Inter e Milan in programma fra due giorni a San Siro: “Purtroppo non sono mai riuscito a togliermi la soddisfazione di segnare in una stracittadina. Mi sarebbe piaciuto molto, ma in compenso segnavo spesso contro la Juventus. Io e Weah somigliavamo tanto a Lautaro e Lukaku. L’argentino sa sfruttare benissimo gli spazi che crea il belga, proprio come facevamo io e George”.