Shamrock-Milan, Maldini: “E’ una sfida che ci preoccupa”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato della sfida che il Milan disputerà giovedì sera contro lo Shamrock Rovers, per i preliminari di Europa League: “E’ una partita che ci fa parecchia paura, perché affrontiamo una squadra che sta bene e che è prima nel proprio campionato. Inoltre noi abbiamo qualche problema legato alle assenze: Rebic è squalificato e Rafael Leao infortunato. Poi non bisogna dimenticare che giochiamo fuori casa in gara secca, quindi siamo giustamente preoccupati”.