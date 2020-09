Shamrock-Milan: domani la conferenza stampa di Pioli

MILANO – Il conto alla rovescia sta per terminare: fra poco più di quarantotto ore il Milan scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della stagione 2020/2021, contro lo Shamrock Rovers in Europa League. Subito una partita secca, da dentro o fuori: chi perde va a casa. La sfida sarà presentata dal tecnico rossonero Stefano Pioli domani pomeriggio alle 14. La conferenza stampa, che si svolgerà nel centro sportivo di Milanello, potrà essere seguita su Milan Tv e sull’applicazione ufficiale del club, mentre sul nostro sito troverete la diretta testuale.