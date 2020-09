Serie A, Milan: il programma dalla prima alla quarta giornata

MILANO – La stagione 2020/2021 inizierà per il Milan giovedì 17 settembre, con la trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers nel primo turno preliminare d’Europa League. Quattro giorni dopo comincerà per la squadra di Pioli il nuovo campionato, contro il Bologna, mentre domenica 27 settembre ci sarà la sfida sul campo del neopromosso Crotone. Il 4 ottobre arriverà a San Siro lo Spezia, alla prima partecipazione in Serie A della sua storia. Sabato 17 ottobre, invece, andrà in scena alla Scala del Calcio la stracittadina contro l’Inter. Di seguito, il programma di inizio stagione.

Shamrock Rovers-Milan, giovedì 17 settembre ore 20.00.

Milan-Bologna, lunedì 21 settembre ore 20.45.

Crotone-Milan, domenica 27 settembre ore 18.

Milan-Spezia, domenica 4 ottobre ore 18.

Inter-Milan, sabato 17 ottobre ore 18.