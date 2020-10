Serie A, la designazione arbitrale per Milan-Roma

MILANO – Questa sera il Celtic in Europa League, lunedì la Roma a San Siro in campionato, nel posticipo del quinto turno. Non c’è un attimo di tregua in casa rossonera. Per la sfida contro la squadra capitolina l’Associazione Italiana Arbitri ha scelto Piero Giacomelli, direttore di gara della Sezione di Trieste, che sarà assistito da Ranghetti e Mondin. Al VAR ci sarà Nasca, all’AVAR Vivenzi. IV Uomo Fabbri. Ecco la designazione.

MILAN-ROMA (Lunedì alle 20.45)

ARBITRO: GIACOMELLI

ASSISTENTI: RANGHETTI – MONDIN

IV UOMO: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI