Serena su Daniel Maldini: “Gli auguro il meglio, ha una grande responsabilità”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it, Aldo Serena ha parlato anche di Daniel Maldini, che oggi ha compiuto 19 anni: “Svolge un ruolo molto diverso da quello del nonno e del papà, ma un ruolo secondo me più difficile, ovvero quello dell’attaccante. Fare una grandissima carriera da punta in una squadra come il Milan è molto complicato; per gli attaccanti non è come per i difensori o i centrocampisti. Gli auguro il meglio, ma ha sicuramente una bella responsabilità: speriamo abbia le spalle larghe per riuscire a reggerla”.