Serena: “Milan solido e compatto, ha mostrato la sua caratura”

MILANO – Con alcune dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport, Aldo Serena, doppio ex di Inter-Milan, si è espresso sulla vittoria della stracittadina da parte dei rossoneri: “Il Milan ha mostrato la propria caratura. Ormai è una squadra compatta, essenziale, che si scopre poco e punta forte su Ibrahimovic, vero e proprio riferimento per il gruppo. L’Inter si reggeva su Lautaro e Lukaku che nel finale erano stanchi. Con Barella, bene in mezzo anche Vidal: è mancato Brozovic, mentre Kolarov insufficiente in difesa”.