Serena: “Ibra è in piena metamorfosi. Lui e Ronaldo due marziani”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, Aldo Serena, ex centravanti rossonero, si è soffermato sul rendimento pazzesco di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: “Ai miei tempi, per un attaccante era impensabile una simile longevità. Eravamo molto meno atleti rispetto ai giocatori di oggi. Ibra e CR7 sono dei marziani. Lo svedese, nonostante abbia 39 anni, è in piena metamorfosi: ad inizio carriera era un esterno rapido, ora è un centroboa poderoso ed è migliorato moltissimo nei colpi di testa”.

SULLO SCUDETTO – “E’ un campionato atipico, anomalo, che dipende purtroppo dal virus. Però è anche un torneo intrigante, con un Sassuolo incredibile e con Milan e Napoli che secondo me sono fortissimi. Dopo nove anni di assoluto dominio della Juventus, un po’ di varietà non guasta”.