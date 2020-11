Serafini su Hauge: “L’inizio lascia ben sperare. Il Milan lo seguiva da tempo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha detto la sua su Jens Petter Hauge: “Me ne hanno parlato molto bene. So che il Milan lo ha seguito per parecchio tempo prima della partita di San Siro contro il Bodo/Glimt. Questo ragazzo dimostra la grande metodicità e la grande professionalità con cui si allenano i nordici. Hanno meno problemi di ambientamento, sono più abituati ad entrare in una realtà che non conoscono, senza riscontrare particolari problemi. Non dimentichiamoci che Hauge sinora ha giocato appena 60 minuti con la maglia del Milan, ma ha già fatto due gol. Il suo inizio lascia assolutamente ben sperare”.