Seedorf e lo Scudetto del 2011: “Orgoglioso di aver fatto parte di quel Milan”

MILANO – Ai microfoni del Corriere dello Sport Clarence Seedorf, ex rossonero che nel Milan ha vestito sia i panni di calciatore che allenatore, ha ricordato il Tricolore vinto nel 2011 e che, ad oggi, è l’ultimo Scudetto conquistato dal Diavolo: “Riuscimmo ad aggiudicarci quello Scudetto nonostante un anno duro e complicato. I campionati non si vincono facilmente e sono molto lunghi. Ci sono momenti di tensione quando devi per forza portare a casa una vittoria. Bisogna avere pazienza e professionalità. Mi ricordo la Fiorentina fuori casa e il Genoa in casa: sono state partite fondamentali per mantenersi in alto in classifica. Poi la partita a Roma, che ci ha dato lo Scudetto. Sono orgoglioso di aver fatto parte di quel Milan. Ora la squadra rossonera sta facendo bene e sta mettendo le basi per essere competitivo fino a fine stagione. Mi auguro che possa vincere il titolo a breve”.