Sconcerti: “Questo Milan sembra avere un solo limite…”

MILANO – Attraverso Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti si è espresso sul rendimento che sta fornendo il Milan: “Il Milan oggi è una specie di miracolo giovanile tenuto insieme dalla competenza di Maldini e dalla moderazione di Pioli. E non si manifestano errori di mercato. Nel Milan c’è una diversità di gioco e pensiero che sta diventando superiorità. Da solo questo Milan non basta ancora; raramente una squadra basta da sola per vincere. Servono anche gli errori degli altri. L’unico limite di questo Milan è dipendere troppo da Ibra. Anche solo fisicamente. Lentamente questa dipendenza è destinata a scendere, ma senza una data esatta”.