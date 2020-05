Sconcerti: “Per il futuro occhio al Milan, sta nascendo una squadra competitiva”

MILANO – Attraverso il quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, Mario Sconcerti, noto giornalista, si è espresso sul Milan che verrà: “Per il futuro, cioè dal prossimo autunno, farei molta attenzione al Milan. La mia impressione è che stia nascendo una squadra diversa, quasi pronta per essere competitiva. Ha una qualità media alta e non ha più tanti ruoli scoperti. Gli manca l’uomo da 30 gol e, con più regolarità, i gol delle ali; per il resto deve solo perdere leziosità e rimanere dentro la partita. Ma i giocatori ci sono e sono incastrati bene. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Non credo che il Milan lo cambi per avere un tecnico migliore. Lo cambia tutt’al più per avere un tecnico diverso, un’aria che spazzi l’ultimo scalino. Pioli su quello si è spesso fermato”.

