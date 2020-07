Sconcerti: “Milan, Ibra ormai appartiene al passato. Rangnick? Chi non lo conosce s’informi”

MILANO – Attraverso Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti si è espresso sull’addio di Ibra al Milan a fine stagione e sull’arrivo di Ralf Rangnick: “Ibra è uno straordinario giocatore di ieri, che non è poco, ma non è più abbastanza grande per turbare la ricerca di un nuovo equilibrio. Giusto adesso non ricominciare da capo, ma tentare una strada diversa. Chi non conosce Rangnick basta che s’informi. Non è un ragazzo, ha 62 anni, da 21 lo chiamano il professore. Può essere un altro Sacchi, un altro Zeman, può darsi si consumi nello stesso modo, ma si è conquistato il diritto di essere una diversità”.

