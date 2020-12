Samp-Milan, Ranieri: “Voglio compattezza e spirito di sacrificio”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato della sfida in programma questa sera al Ferraris contro il Milan: “Spero che sarà una partita bellissima. Dovremo mettere in campo compattezza e grande spirito di sacrificio, contro un avversario che sta andando forte e infatti è primo in classifica. Ho visto anche la partita contro il Celtic: i rossoneri hanno fatto una rimonta meravigliosa. Attaccano gli spazi in velocità, giocando ad uno o due tocchi con grandissima tecnica. Ricercano sempre la profondità e il gioco verticale. Mi aspetto davvero una partita divertente”.