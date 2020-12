Samp, Ferrero provoca: “Al Milan rifileremo due gol…”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da novantesimo.it, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha lanciato una provocazione al Milan, prossimo avversario in campionato della squadra blucerchiata: “Il futuro di Ranieri non è assolutamente in discussione. Non ci sono problemi con lui. Dopo la partita col Torino ci siamo parlati per discutere della prestazione, ma questo accade ogni volta ed è normalissimo. Il primo tempo non mi è piaciuto, per fortuna Audero ha parato tutto. E’ un portiere fortissimo. Il Milan? Mi auguro che i giocatori rossoneri tornino a casa sudati; non per la fatica, ma per i due gol che gli faremo…”.