Samp, Audero: “Non mi aspettavo il Milan al primo posto, domenica sarà durissima”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato anche di Milan, prossimo avversario della squadra blucerchiata: “Sicuramente aveva fatto vedere belle cose già nella seconda parte dello scorso campionato. E’ una squadra in salute e che propone un bel calcio. Tuttavia non mi aspettavo che dopo nove giornate fosse al primo posto, ma secondo me il Milan non è una novità. Sappiamo benissimo che domenica sarà una partita durissima. Noi comunque siamo un gruppo che può dare del filo da torcere a chiunque, Milan compreso”.