Salvini: “Milan e Napoli giocano benissimo, lotteranno per lo Scudetto fino alla fine”

MILANO – Il Senatore Matteo Salvini, capo della Lega e tifoso rossonero, è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC parlando anche della lotta Scudetto: “Se lo contendono Milan e Napoli all’ultima giornata. Sono due squadre che quest’anno giocano molto bene. Mi auguro si possa andare avanti a giocare, anche pensando a un ritorno dei tifosi negli stadi”.

SUGLI STADI – “Mi auguro che il prima possibile i tifosi possano tornare a godersi le partite delle proprie squadre. Lo dico non tanto da tifoso, ma perché il calcio, come il teatro, senza spettatori non è la stessa cosa. Ovviamente tenendo in considerazione le distanze e tutte le precauzioni necessarie”.