Sacchi: “Milan, sei da Scudetto. Puntando sul gruppo puoi farcela”

MILANO – La leggenda rossonera Arrigo Sacchi, in un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e delle possibilità di vincere il campionato: “C’è un solo segreto per arrivare al traguardo: credere in sé stessi, nel gioco e nel lavoro che si sta facendo. Il Milan può farcela a conquistare lo Scudetto. In questo strano campionato, i ragazzi di Pioli devono essere ancora più fiduciosi, più spregiudicati, più generosi. Soltanto così potranno superare la concorrenza di avversari che adesso, magari, stanno sonnecchiando, però prima o poi salteranno fuori. Ripeto, il Milan ha i mezzi per lottare per il titolo, ma ad una sola condizione: che punti sul gruppo e non sul singolo”.