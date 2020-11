Sabatini: “Scudetto? Ci sono tre squadre superiori al Milan, ma…”

MILANO – il giornalista Sandro Sabatini, attraverso i microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della lotta Scudetto in cui, attualmente, è coinvolto anche il Milan primo in classifica: “Sarei contento di sbagliarmi, ma credo ci siano tre squadre superiori a quella rossonera. Tuttavia il Milan è solido in difesa e alla fine il campionato lo vincerà chi subirà meno reti. Ibrahimovic? Sta facendo giocare meglio tutti i suoi compagni di squadra ed è decisivo con le sue giocate. Fa indubbiamente la differenza”.