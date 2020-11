Romagnoli: “Ce la giochiamo con tutti. Scudetto? E’ presto…”

MILANO – Ieri sera capitan Alessio Romagnoli ha fornito una prestazione tutt’altro che brillante ma, fortunatamente, i suoi svarioni difensivi non sono costati caro al Milan. Attraverso i microfoni di Sky Sport, il numero 13 rossonero si è espresso sull’importantissima vittoria ottenuta contro il Napoli: “E’ stata una bella prova da parte della squadra, contro un grande avversario. Siamo stati molto bravi e lucidi nel rimanere in partita mentalmente fino alla fine, senza rilassarci neppure un attimo. Abbiamo giocato una grande partita e l’abbiamo gestita bene. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi, siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Ora continuiamo così e pensiamo alla prossima gara. Scudetto? E’ troppo presto per parlarne: la stagione è appena cominciata”.