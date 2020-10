Roma, Fonseca: “Col Milan grande rimonta, abbiamo dimostrato carattere”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida europea contro il CSKA Sofia, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è tornato ad analizzare la partita pareggiata due giorni fa col Milan in campionato: “Abbiamo fatto una bella partita, contro un avversario molto forte e in grande forma sia fisica che psicologica. Purtroppo non abbiamo approcciato bene la partita, subendo gol subito sia nel primo che nel secondo tempo: questo non può succedere, bisogna essere più attenti. La squadra però ha dimostrato carattere e fiducia, riuscendo a rimontare con una grande reazione”.