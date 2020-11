Reja: “Milan competitivo, può lottare su tutti i fronti fino in fondo”

MILANO – Il Commissario Tecnico della Nazionale albanese, Edy Reja, ha parlato anche di Milan in un’intervista concessa ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “Quello che sta facendo da quanto sono arrivati Pioli e Ibra è molto importante. L’allenatore ha creato un gruppo solido. Giocatori come Rebic, Calhanoglu, Kessié e Bennacer sono cresciuti tanto. I rossoneri stanno facendo vedere un grande calcio, hanno furore agonistico e credo che l’organico sia adeguato per affrontare molte partite ravvicinate nel corso della stagione. Interventi sul mercato? Se a gennaio ci saranno occasioni il Milan non si tirerà indietro, ma penso che la squadra di Pioli sia già competitiva così”.