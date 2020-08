Reina, si fa avanti una squadra spagnola

MILANO – Chiudere la carriera al Milan, da riserva di Gigio Donnarumma, oppure in un’altra squadra da titolare. E’ questo il dubbio di José Reina, trentasettenne portiere spagnolo rientrato a Milano dopo l’esperienza in prestito all’Aston Villa. Stando a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Valencia, proponendo a Reina una maglia da titolare per la prossima stagione. Lui ci sta pensando ma il Milan, nel frattempo, deve iniziare a guardarsi intorno per prendere un altro portiere qualora Reina accettasse il trasferimento in Liga.

