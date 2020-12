Ranieri: “Milan fortissimo. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo”

MILANO – Al termine della sfida col Milan, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato giusto dare il rigore al Milan. Credevo che Jankto avesse toccato il pallone di mano per aver subìto una carica, poi però ho rivisto l’azione e ho capito che non c’è stato alcun fallo su di lui. Il tocco di braccio di Gabbia? Rivedendolo dico che l’arbitro ha fatto bene a non fischiare rigore, perché il pallone è andato prima sul petto. Nel primo tempo volevamo togliere la profondità al Milan, perché si trova in un periodo in cui gli riesce tutto e va fortissimo. Poi però non siamo riusciti a ripartire, sbagliando diverse uscite. Nella ripresa la squadra ha avuto una grossa reazione d’orgoglio. Non dico che avremmo meritato il pari, perché il Milan è stato padrone del campo nel primo tempo, ma almeno c’è stata partita. Bisogna ripartire da questo secondo tempo”.

SUL MILAN – “Difficile dire se sia la miglior squadra del campionato. Di sicuro sta bene fisicamente, anche stasera ha giocato una gran partita senza risentire dello sforzo fatto tre giorni fa. Ha la giusta spensieratezza con la sua gioventù: è una squadra ben equilibrata, che ha fiducia e gioca a memoria. Non so se sia la più forte, ma di certo è fortissima”.