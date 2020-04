PSG, Leonardo mette Bennacer nel mirino: il Milan fa muro

MILANO – Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Ismael Bennacer. Con la quasi certa cessione di Leandro Paredes, il club parigino ha individuato il centrocampista del Milan come possibile sostituto. Leonardo, direttore sportivo del PSG, apprezzo moltissimo il numero 4 rossonero e sarebbe disposto anche a presentare un’offerta concreta. Tuttavia, per il Milan Bennacer è incedibile, tanto che il club lo considera uno dei punti fermi del nuovo progetto.

