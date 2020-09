Pres.Viterbese: “Stiamo trattando con il Milan per…”

MILANO – Il presidente della Viterbese, Marco Arturo Romani, ha parlato in conferenza stampa svelando l’esistenza di una trattativa in corso con il Milan in ottica mercato: “Stiamo investendo su tanti giovani, creando un gruppo dinamico e appassionato. Sento dire che abbiamo fatto pochi acquisti, ma non è affatto così. Inoltre il mercato è ancora aperto. Il budget complessivo è stato aumentato, il progetto è in continua crescita. In questi giorni stiamo anche trattando con il Milan per un giovane del vivaio rossonero: Gabriele Galardi. Vogliamo sempre fare dei passi in avanti per il nostro club”.