Prandelli sullo Scudetto: “Molte squadre in lotta per rompere l’egemonia bianconera”

MILANO – Alla vigilia di Milan-Fiorentina, Cesare Prandelli, tecnico viola, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito alla corsa Scudetto che, attualmente, vede la compagine di Pioli in testa alla classifica: “Ci sono molte squadre che quest’anno possono rompere l’egemonia della Juventus, anche se i bianconeri rimangono i chiari favoriti per tutto quello che hanno fatto nelle ultime stagioni”.

SU PIOLI – “Abbiamo un buon rapporto, l’ho sempre considerato un allenatore pragmatico e capace di trasformare delle squadre in difficoltà in squadre che abbiano un senso. Le sue formazioni hanno sempre giocato un calcio propositivo e piacevole”.

SU BONERA – “Non mi sorprende: è sempre stato un ragazzo di testa, è uno dei pochi giocatori pensanti a 360°. Vedeva gioco, ha giocato in tutti i ruoli della difesa. Sicuramente diventerà primo allenatore”.