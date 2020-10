Prandelli: “Il Milan ha acquisito consapevolezza, ora c’è grande entusiasmo”

MILANO – In un intervento ai microfoni di TMW, mister Cesare Prandelli ha parlato anche del Milan, reduce dal successo per 2-1 nella stracittadina: “Il derby ha detto che il Milan è in un momento di grande convinzione ed entusiasmo. Ibrahimovic e Lukaku sono due riferimenti straordinari per lo loro squadre, ma il primo è riuscito sia a far giocare i compagni che a realizzare le occasioni da gol. Il Milan adesso è sicuro di sé, ha acquisito consapevolezza. Leao? Il ruolo è quello: un esterno che non vada troppo in mezzo al campo. All’occorrenza, però, può fare anche la punta negli ultimi venti minuti”.