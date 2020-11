Pradella: “Pobega sta maturando, tutte le scelte fatte dal Milan sono state giuste”

MILANO – Loris Pradella, ex osservatore delle giovanili rossonere che ha portato a Milano Tommaso Pobega, ha parlato proprio del giovane centrocampista triestino ai microfoni di MilanNews.it: “Il ragazzo sta svolgendo un percorso di crescita preciso. È andato alla Ternana in Serie C e ha fatto molto bene nel primo campionato fra i professionisti. Poi ha continuato a fare progressi con la maglia del Pordenone: l’anno scorso è stato il miglior giovane del torneo cadetto. Adesso in Serie A si sta mettendo in mostra con lo Spezia. Ad oggi tutte le scelte fatte dal Milan sono state giuste. È un giocatore importante, fisicamente è una bestia. Inoltre ha un bel tiro. La personalità non gli manca ed è molto intelligente. Insomma, è un ragazzo davvero con la testa sulle spalle”.