Politano: “Partita importante ma non decisiva. Vogliamo fare un regalo a Gattuso”

MILANO – Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport poco prima della partita contro il Milan: “Non è una sfida Scudetto, ma è molto importante sia per noi che per loro. Daremo tutto per vincere. Sarà una bellissima partita. Ci dispiace per le assenze, dovremo esser bravi a fare in campo tutto quello che abbiamo preparato nei giorni scorsi. Gattuso? Ha fatto la storia del Milan, per lui è una partita speciale. E’ molto carico e cerchiamo di regalargli una vittoria questa sera”.