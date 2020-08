Pobega, sondaggio del Sassuolo: il Milan fa muro

MILANO – Fa gola a tante squadre Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 rientrato al Milan dopo una grande stagione in Serie B con la maglia del Pordenone. Per il ragazzo si sono già fatte avanti diverse squadre e, stando a quel che riferisce Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore avrebbe effettuato un sondaggio anche il Sassuolo. Il Milan, tuttavia, ha fatto muro: mister Pioli vuole vedere Pobega all’opera con il resto della squadra rossonera durante la preparazione pre-campionato, prima di decidere se farlo partire nuovamente in prestito o se invece tenerlo.

