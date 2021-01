Pobega: “Sarebbe bello tornare al Milan, ma ora penso solo allo Spezia”

MILANO – Dopo l’ottima stagione in Serie B con la maglia del Pordenone, Tommaso Pobega sta dimostrando anche nella massima categoria di avere qualità molto importanti. Il centrocampista classe 1999 di proprietà del Milan, attualmente in prestito allo Spezia, sta mettendo in campo prestazioni più che positive e ieri, nella sorprendente vittoria in casa del Napoli, ha realizzato il suo terzo gol in campionato. Considerando anche le due reti messe a segno con l’Italia Under 21, è già a quota cinque centri in stagione. Lo stesso Pobega ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Sportiva: “Spero che al Milan siano contenti di ciò che sto facendo. Nella squadra rossonera ho molti amici, come Matteo Gabbia ma non solo. In futuro sarebbe bello tornare ad essere compagni. Adesso però devo solo pensare a migliorare ulteriormente, per essere sempre più pronto a giocare in un club come il Milan. Continuo a lavorare sodo, ora sono concentrato soltanto sullo Spezia e su ciò che devo fare in campo”.

SULLA VITTORIA DI IERI – “Gattuso? E’ stato fondamentale per il mio percorso di crescita, non sono riuscito a vederlo dopo la partita, ma ci eravamo già salutati prima. Sono contento per il gol, anche l’anno scorso ne ho segnati diversi col Pordenone. Cerco di inserirmi spesso nell’area di rigore avversaria, mi piace giocare in questo modo. Ieri ho avuto la bravura e la fortuna di guadagnare il rigore e di mettere in rete il pallone del 2-1. E’ stata una vittoria bellissima. Abbiamo dato tutto e siamo stati premiati dal risultato. Forse nelle ultime settimane non abbiamo raccolto molto rispetto a quanto seminato, ma la stagione è ancora lunga e ci stiamo comunque togliendo delle soddisfazioni. Siamo concentrati sulla lotta salvezza, il livello della Serie A è molto alto e non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.