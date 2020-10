Pioli sulla formazione: “Cambierò qualcosa rispetto a lunedì”

MILANO – Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sparta Praga, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha annunciato che apporterà alcune modifiche alla formazione rispetto all’ultima partita: “Qualche cambio ci sarà rispetto a lunedì, ma è inevitabile. Giochiamo moltissime partite ravvicinate, spendendo parecchio sia sul piano fisico che mentale. Tuttavia non amo parlare di turnover, perché ritengo di avere a disposizione tanti titolari. Chi giocherà domani si farà trovare sicuramente pronto e preparato. Ibra? Valuterò la sua condizione nella rifinitura. Lui vorrebbe giocare sempre, ma gli impegni sono tanti e domenica si torna in campo in campionato. Vedrò se far giocare Zlatan dal primo minuto anche domani oppure no”.