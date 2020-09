Pioli sul Bodo/Glimt: “Squadra con ottime qualità, dobbiamo giocare come fosse una finale”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bodo/Glimt, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato della squadra norvegese: “E’ un avversario ostico. Dobbiamo mettere in campo la nostra filosofia di gioco come facciamo sempre. Loro hanno già giocato 20 partite, di cui 18 vinte e 2 pareggiate. Se non hanno mai perso è perché hanno delle qualità, ma noi dobbiamo esser bravi a sfruttare i loro punti deboli. Stiamo bene, soprattutto mentalmente: stiamo preparando la gara come fosse una finale. Sappiamo che non possiamo sbagliare, è una sfida secca. Ho detto ai ragazzi che questa dev’essere la partita più importante della loro vita”.