Pioli su Tonali: “Giocatore forte e ragazzo fantastico, ha tutto per fare bene”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Udinese-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Sandro Tonali: “E’ un ottimo giocatore, si sta inserendo bene. Ha grandi qualità ed è sempre più difficile trovare un ragazzo così forte e al tempo stesso maturo come lui. Deve crescere ancora sul piano dell’intensità, ma la sua avventura al Milan è appena iniziata e ha tutto il tempo per fare i miglioramenti che servono. Non è solo un giocatore forte, ma è anche un ragazzo straordinario, sempre pronto a mettersi a disposizione per fare progressi. Sono molto contento di lui e del suo atteggiamento”.