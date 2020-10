Pioli su Tonali: “Giocatore di grande prospettiva, per me è già un titolare”

MILANO – Giovedì sera il Milan tornerà in campo per iniziare la sua avventura nel girone d’Europa League, sfidando in Scozia il Celtic. Nella formazione titolare potrebbe trovare posto Sandro Tonali, lasciato in panchina nelle ultime partite di campionato. Del centrocampista classe 2000 ha parlato direttamente Stefano Pioli in un’intervista a Rai Radio Uno: “Sandro è un giocatore di grandissima prospettiva e di gran qualità. Per me è un titolare e la mia fortuna è di avere diversi titolari in questa squadra. Quest’anno, inoltre, abbiamo il privilegio di giocare più partite tra campionato ed Europa League, quindi tutti troveranno spazio”.