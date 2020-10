MILANO – Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa anche di Ciprian Tatarusanu, protagonista in negativo della partita contro la Roma: “Ho parlato con lui così come con tutti gli altri giocatori per analizzare il pareggio con i giallorossi. Ciprian ha la piena fiducia mia e di tutti i suoi compagni di squadra”. Domani, dunque, spazio ancora al portiere classe 1986, con Antonio Donnarumma che si accomoderà in panchina.