Pioli su Romagnoli e Musacchio: “Ecco quando torneranno”

MILANO – Nell’odierna conferenza stampa andata in scena a Milanello, mister Pioli ha fatto il punto della situazione anche sui giocatori ancora indisponibili: “Leao spero di riaverlo a disposizione il prima possibile. Adesso è difficile prevedere quando potrà tornare in campo, visto che sinora non ha mai potuto allenarsi, però è giovane e magari riesce a recuperare in fretta. Musacchio e Romagnoli dal canto loro stanno meglio, ma non vogliamo anticipare i tempi: credo quindi che potranno tornare a ottobre, dopo la sosta”.