Pioli su Donnarumma e Calha: “La società farà di tutto per rinnovargli il contratto”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa alle frequenze di Rai Radio Uno, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato anche della delicata situazione relativa ai rinnovi contrattuali di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu: “Credo che la società sia perfettamente consapevole dell’importanza dei giocatori in scadenza di contratto e so che sta lavorando per cercare di sistemare le cose. Sono giocatori importantissimi e i nostri dirigenti faranno di tutto per trovare un accordo e andare avanti insieme”.