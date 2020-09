Pioli su Calabria: “Ha sofferto le critiche e le mie scelte, ma non ha mai mollato”

MILANO – In questo inizio di stagione Davide Calabria, dopo tante critiche con cui ha dovuto fare i conti nello scorso campionato, sembra essersi finalmente ritrovato. Contro Shamrock e Bologna ha fornito ottime prestazioni e, se continuerà così, sarà difficile per il suo collega Andrea Conti riprendersi il posto da titolare. In conferenza stampa ne ha parlato direttamente mister Stefano Pioli: “Sono molto felice quando i giocatori superano i momenti più difficili. Davide ha sofferto qualche critica e alcune mie decisioni, ma non ha mai mollato e si è messo sempre a disposizione, convinto di poter dare un importante contributo alla squadra. Non mi ha sorpreso questo avvio di stagione, sono contento che stia facendo bene e mi auguro continui così”.