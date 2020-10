Pioli su Baresi: “Una leggenda, la sua presenza sarà fondamentale per il club”

MILANO – Oggi Franco Baresi è stato ufficialmente nominato vice presidente onorario del Milan e, in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato la scelta del club: “Sono molto contento, faccio i complimenti alla proprietà per questa decisione. Si tratta di una leggenda del calcio e in particolare del Milan; saprà sicuramente trasmettere tutti i valori rappresentati da questa maglia. Non vedo l’ora che venga a Milanello per parlare con me e i giocatori. La sua presenze all’interno della società sarà fondamentale per tutti noi”.