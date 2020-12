Pioli: “Continuiamo con questo entusiasmo. Scudetto? Non siamo i favoriti”. E sul mercato…

MILANO – L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 contro la Sampdoria: “Questo è un gruppo che sfrutta tutte le situazioni, anche le più delicate, per dimostrare il proprio valore. E’ stata la prima volta in cui abbiamo giocato senza Kjaer, Ibra e Bennacer: tre giocatori fondamentali. Ma questa squadra dimostra sempre di essere un gruppo coeso, quindi gli ho fatto i complimenti. Stiamo dimostrando il nostro valore e la nostra maturità. Dobbiamo continuare ad avere grande entusiasmo per affrontare ogni singola partita. Col 2-0 pensavo che avessimo ormai chiuso la partita, invece la Samp l’ha riaperta e abbiamo sofferto nel finale. Fortunatamente abbiamo tenuto bene, conquistando un successo fondamentale e meritato. E’ una grande soddisfazione. Non ci siamo mai abbattuti nei periodi difficili e non ci esaltiamo troppo adesso. Viviamo questo momento con soddisfazione e consapevolezza. La gestione della palla è stata buona, abbiamo creato molte occasioni, sicuramente di più rispetto ai nostri avversari. Anche stasera abbiamo giocato a ritmi, nonostante non sia facile dato che giochiamo ogni tre giorni tutte le settimane”.

SULLO SCUDETTO – “La Juve resta la favorita. Secondo me Juve, Inter e Napoli sono le tre squadre maggiormente accreditate nella lotta al titolo. Noi non dobbiamo pensarci, ma dobbiamo solo badare a migliorare giorno dopo giorno. Mercato? Ho un rapporto col club fatto di confronti continui. Personalmente son concentrato ad allenare questa squadra per migliorare i giocatori che ho, perché son convinto che abbiamo ancora margini di crescita. Se poi la società riterrà opportuno intervenire sul mercato di gennaio, lo farà. Io e i ragazzi pensiamo soltanto al campo”.