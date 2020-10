Pioli: “Siamo un gruppo unito, stiamo lavorando bene. L’obiettivo è migliorare ancora”

MILANO – L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: “Stiamo cercando di ultimare la rosa con un acquisto, ma ora godiamoci questo momento. Sognavamo di iniziare così bene la stagione, così come avevamo finito la scorsa. E’ un ottimo avvio, che ci dà fiducia in vista delle prossime partite che saranno molto impegnative. Il Milan adesso è una squadra: abbiamo caratteristiche chiare e una nostra identità. E’ normale che ora ci siano aspettative, ma siamo il Milan e dobbiamo affrontare le pressioni. Ora abbiamo fiducia ed entusiasmo e dobbiamo continuare così. Mi auguro di recuperare nei prossimi giorni i giocatori che sinora sono stati indisponibili. L’obiettivo è continuare a migliorare”.

SUGLI INDISPONIBILI – “Per Rebic sarà importantissima la prossima settimana, ha ancora un po’ di dolore al gomito. Romagnoli sta recuperando e potrebbe scendere in campo per il derby. Per Ibra, Duarte e Musacchio dobbiamo aspettare”.

SULLA LOTTA CHAMPIONS – “Ci sono tante squadre forti, come Atalanta, Inter, Lazio, Roma, Napoli e ovviamente la Juventus. Siamo in sette a giocarci questi quattro posti, vedremo che succederà. Noi daremo il massimo”.

SU JUVE-NAPOLI – “E’ una situazione molto delicata, ma ci sono dei professionisti che stanno lavorando affinché tutto vada per il meglio. Ovviamente siamo un po’ preoccupati, ma al tempo stesso siamo dei privilegiati anche in situazioni come queste. Noi speriamo semplicemente di poter continuare a giocare, magari anche davanti ai nostri tifosi. Speriamo che chi ci guida prenda le migliori decisioni possibili per questo sport”.