Pioli: “Shamrock? Fisicamente sta meglio di noi, sarà tutt’altro che semplice”

MILANO – Nell’intervista rilasciata ieri sera a Milan Tv, Stefano Pioli ha parlato della condizione fisica della squadra rossonera in vista del primo impegno stagionale, in programma giovedì 17 settembre contro lo Shamrock Rovers in Europa League: “Purtroppo quest’anno c’è stato poco tempo per la preparazione. Dobbiamo essere molto concentrati perché i preliminari si avvicinano. Avrò il gruppo al completo solo qualche giorno prima del 17; troveremo una squadra che starà meglio di noi fisicamente, quindi dovremo essere preparati anche dal punto di vista mentale. La condizione inevitabilmente crescerà di partita in partita. Cerchiamo di giocare spesso anche in allenamento, fra una decina di giorni non potremo ancora essere al massimo ma cercheremo di affrontare nel migliore dei modi una gara tutt’altro che facile”.