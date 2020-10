Pioli: “La società mi ha accontentato, possiamo guardare avanti con fiducia”

MILANO – Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset: “Sono contento di questo inizio di stagione, ma ero sicuro che tutti i ragazzi fossero disponibili e pronti per giocare. Abbiamo buone qualità e dei principi di gioco che tutti conoscono. Non è così determinante giocare sempre con gli stessi giocatori. L’importante è che si faccia trovare sul pezzo chi viene chiamato in causa”.

SUL FUTURO – “Dobbiamo guardare avanti con fiducia, stiamo dimostrando di avere dei grandi valori. Dobbiamo continuare a giocare bene e a sacrificarci. Ho a disposizione quello che avevo chiesto alla società: un gruppo con più di 12-13 titolari”.