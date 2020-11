Pioli: “Domani sfida importante ma non decisiva. Ci saranno delle rotazioni”

MILANO – Nella sfida di domani sera contro il Lille, mister Pioli è intenzionato a ruotare alcuni uomini, per lasciar spazio a chi sinora ha giocato meno e far rifiatare chi invece è stato maggiormente impegnato in questo avvio di stagione. In conferenza stampa ne ha parlato direttamente l’allenatore rossonero: “Sarà importante l’allenamento di questa sera per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ci saranno comunque delle rotazioni, perché abbiamo bisogno di energie fresche, dal punto di vista mentale e fisico. Sappiamo che quella di domani è una partita molto importante ma non credo sia decisiva per la qualificazione, perché poi ci saranno altre tre gare”.